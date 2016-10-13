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    Каряка: «Селихов возвращается в общую группу»

    Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал о том, как проходит восстановление вратаря Александра Селихова после травмы голеностопа.

    «Была ли пауза в чемпионате перед игрой на пользу «Амкару»? Это заранее никогда нельзя предугадать. Конечно, ритмичный календарь лучше всего, но так не бывает. Перерыв в чемпионате – это всегда проблема, но кто и как ее решит, покажет только игра.

    Специалисты едины во мнении, что «Локомотив» занимает не свое место в турнирной таблице. В команде действительно собраны сильные футболисты во всех линиях, много игроков сборных.

    Селихов возвращается в общую группу. Правда, возможно, какое-то время будет работать с некоторыми ограничениями», — сказал он.

    Напомним, что «Амкар» примет «Локомотив» в субботу.

    Источник: ФК «Амкар»

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    13.10.2016 10:28
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