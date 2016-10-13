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    Ари хочет выступать за сборную России

    Нападающий «Краснодара» Ари признался, что хотел бы получить российское гражданство и выступать за сборную России.

    — Хотели бы вы получить российское гражданство?

    — После того как Фабио Капелло покинул пост главного тренера сборной России, это стало намного сложнее. При итальянском специалисте мы начали процесс получения российского гражданства, подписали кое-какие документы, но потом этот процесс застопорился.

    — Новый наставник национальной команды не выходил с вами на связь?

    — Нет, ни разу.

    — А если бы он пригласил вас в команду, приняли бы его предложение?

    — Конечно, почему нет?!

    — Вы были на матче сборных России и Коста-Рики, который проходил в Краснодаре?

    — Да. В первую очередь, я хотел посмотреть на новый стадион нашего клуба, ну и поболеть за сборную России. Жаль, что ребята проиграли. Я думаю, в первом тайме они были слишком расслаблены — подвела концентрация, надо было играть быстрее. Во втором тайме россияне завелись, и им не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы перевернуть ход встречи.

    Источник: Известия

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    13.10.2016 01:17
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +121

      vog 13 октября 2016, 19:48

      Да много таких,кто хочет выступать за сборную.И те,кто у телевизоров,и те,кто на трибунах.Когда смотришь игру сборной хочется всех игроков убить и самому выйти,хуже то не будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 13 октября 2016, 16:32

      Ну.... а нужно ли. Своих таких хватает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 13 октября 2016, 16:01

      А почему бы и нет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 октября 2016, 14:06

      картину не испортит , не деревяшка как многие наши

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 октября 2016, 11:54

      Он испорчен спартаком, а так ничем не хуже некоторых.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 октября 2016, 10:56

      Если он хочет, дайте паспорт, заслужил, а в сборной ему делать не чего!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 13 октября 2016, 10:56

      Ари, Вандерсон, Жоазиньо и Фернандес - только так у нас есть шанс выйти из группы на ЧМ2018

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 13 октября 2016, 10:28

      даааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 13 октября 2016, 10:14

      Вместо Кокорина..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 13 октября 2016, 10:07

      Староват уже

      1
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