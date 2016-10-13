Ари хочет выступать за сборную России

Нападающий «Краснодара» Ари признался, что хотел бы получить российское гражданство и выступать за сборную России.

— Хотели бы вы получить российское гражданство?

— После того как Фабио Капелло покинул пост главного тренера сборной России, это стало намного сложнее. При итальянском специалисте мы начали процесс получения российского гражданства, подписали кое-какие документы, но потом этот процесс застопорился.

— Новый наставник национальной команды не выходил с вами на связь?

— Нет, ни разу.

— А если бы он пригласил вас в команду, приняли бы его предложение?

— Конечно, почему нет?!

— Вы были на матче сборных России и Коста-Рики, который проходил в Краснодаре?

— Да. В первую очередь, я хотел посмотреть на новый стадион нашего клуба, ну и поболеть за сборную России. Жаль, что ребята проиграли. Я думаю, в первом тайме они были слишком расслаблены — подвела концентрация, надо было играть быстрее. Во втором тайме россияне завелись, и им не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы перевернуть ход встречи.