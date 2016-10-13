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Ари хочет выступать за сборную России

13 октября 2016, 01:17
41

Нападающий «Краснодара» Ари признался, что хотел бы получить российское гражданство и выступать за сборную России.

— Хотели бы вы получить российское гражданство?

— После того как Фабио Капелло покинул пост главного тренера сборной России, это стало намного сложнее. При итальянском специалисте мы начали процесс получения российского гражданства, подписали кое-какие документы, но потом этот процесс застопорился.

— Новый наставник национальной команды не выходил с вами на связь?

— Нет, ни разу.

— А если бы он пригласил вас в команду, приняли бы его предложение?

— Конечно, почему нет?!

— Вы были на матче сборных России и Коста-Рики, который проходил в Краснодаре?

— Да. В первую очередь, я хотел посмотреть на новый стадион нашего клуба, ну и поболеть за сборную России. Жаль, что ребята проиграли. Я думаю, в первом тайме они были слишком расслаблены — подвела концентрация, надо было играть быстрее. Во втором тайме россияне завелись, и им не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы перевернуть ход встречи.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Ари
Комментарии (41)
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a-rakhmatov
1476326515
Хорошее желание, но Ари надо еще поработать над собой чтобы попасть в сборную)))
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lihindic
1476330000
нафиг
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Tekken3
1476333774
ни хорошая тенденция пошла брать в свою сборную тех кто не подходит родной стране.
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bumer_moscow
1476334586
Давно пора заменить наших деревяшек.
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REDAT
1476335201
Даешь шустрика Ари в сборную России???!!!!!!!!!!!Удачи Ари!!!!!!!!!!!
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яйва-яйва
1476339378
отлично!
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Эрик Александрович
1476341622
Говном навоз не испортить!
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ЦСКА 3011
1476342874
Вместо Кокорина..
Ответить
VVM1964
1476344495
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ , А КАК ЕЩЕ МОЖНО ДОСТИЧЬ ХОТЬ КАКИХ ТО РЕЗУЛЬТАТОВ НА ЧМ - 2018 . СВОЙ ФУТБОЛ НАШИ ЧИНУШИ РАЗВАЛИ , А ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТ НАДО , ВОТ И БУДЕМ НАБИРАТЬ В СБОРНУЮ ВСЕХ КОГО ТОЛЬКО МОЖНО ПРИТЯНУТЬ ЗА УШИ ( ЧТО РАЗВАЛИВАЛИ ГОДАМИ , ЗА 2 ГОДА НЕ ВОССТАНОВИШЬ , ДА И ЖЕЛАНИЯ ПОКА НЕ ВИДНО . ПУТЬ НАТУРАЛИЗАЦИИ ПРОЩЕ , БЫСТРЕЕ И ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ , А НАМ БУДУТ ВТИРАТЬ КАКИХ УСПЕХОВ ДОСТИГ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ , ЕСЛИ ЭТА " СБОРНАЯ СОЛЯНКА " ХОТЬ ЧТО-ТО ВЫИГРАЕТ .
Ответить
ufos73
1476345409
Если он хочет, дайте паспорт, заслужил, а в сборной ему делать не чего!
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