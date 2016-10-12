Калитвинцев: «Динамо» не удалось взломать оборону «Химок», ничья закономерна»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги отложенного поединка 13-го тура ФНЛ с «Химками» (0:0). По словам специалиста, бело-голубым не удалось взломать организованную оборону подмосковной команды, несмотря на имевшиеся моменты. При этом наставник считает результат матча закономерным.

«Дерби есть дерби, получилась настоящая мужская игра. Мы понимали нашего соперника, готовились к нему. «Химки» организованно сыграли в обороне, а мы не смогли ее взломать. У нас были моменты, но за них никто не дает три очка. По игре, думаю, эта ничья все-таки закономерна. Мы делали все возможное, чтобы забить. Но не забили.

Непопадание Панченко в заявку сборной на игру с Коста-Рикой? Об этом у Черчесова спросить нужно. Но тем не менее Станислав Саламович сделал очень здорово, пригласив футболиста из ФНЛ. Теперь игроки видят, что на них обращают внимание независимо от лиги, в которой они играют. Побыть в лагере сборной – это важно. Он видел, как там работают, и не оставляет надежд, чтобы еще раз получить вызов.

Бюттнер набрал кондиции, которые позволяют играть. У нас достаточно большая обойма футболистов, заслуживающих играть в стартовом составе. Бюттнер в этой обойме, а сколько он будет играть, будет определяться по работе на тренировках и готовности к матчам», – сказал Калитвинцев.