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    Роналду, Чех, Бэрри и «Лестер» – в новой версии Книги рекордов Гиннесса

    Новая версия Книги рекордов Гиннесса порадовала футбольных болельщиков попаданием в нее сразу четырех представителей спорта номер один в мире, информирует Guinness World Records.

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду удостоился такой чести как самый популярный спортсмен в соцсети Twitter – армия его подписчиков в настоящее время насчитывает 47 миллионов человек. Голкипер «Арсенала» Петр Чех оставлял свои ворота на замке в 181-й игре АПЛ, в хавбек «Эвертона» Гарет Бэрри стал наиболее попадающим футболистом в стартовый состав своих команд в Премьер-лиге – англичанин выходил на поле с первых минут 580 раз в карьере.

    Четвертый представитель – чемпион Англии 2016 года «Лестер» – отмечен как клуб, которому удался рекордный скачок по месту в таблице АПЛ. Сезон-2014/15 «лисы» завершили лишь 14-ми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 18:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +589

      lNeTl 12 октября 2016, 18:38

      Самый достойный рекорд это Петр Чех и "Лестер"

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