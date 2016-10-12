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    Таски может расторгнуть контракт со «Спартаком» и перейти в «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» заинтересован в услугах защитника «Спартака» Сердара Таски. Турецкий клуб намерен приобрести 29-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

    Как сообщает Lig TV, Таски уже дал свое согласие перейти в «Трабзонспор», но трансферу мешают высокие запросы московского клуба. Не исключено, что игрок договорится с руководством красно-белых о расторжении контракта.

    Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России Таски провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 16:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3470

      FRZZ 12 октября 2016, 17:18

      Защитник не плохой, Бавария арендовала его, почему не дают играть, не понятно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8123

      nik55 12 октября 2016, 17:08

      пусть валит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 12 октября 2016, 16:46

      Таски затосковал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2016, 16:23

      Хер там, продавать по полной стоимости, а то взяли моду хитрожопые разрывать контракты и прочее, поимев на бабло при этом клуб...

      3
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 12 октября 2016, 16:13

      Он давно уже демонстрирует полное нежелание играть за Спартак. Ненужный баласт в зарплатной ведомости. Хоть бы какие деньги за него отбить клубу и скатертью дорога.

      1
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