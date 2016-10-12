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    Дибала: «Болельщики ожидают от сборной Аргентины игры уровня «Барселоны»

    Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала остался разочарован поражением от команды Парагвая в матче отборочного турнира к ЧМ-2018.

    «Мы провели очень плохой матч. Особенно учитывая то, что люди ждут от нас игры уровня «Барселоны», Это очень неприятный момент. Мы должны преодолеть его и в следующих играх сыграть успешнее. Сборная Аргентины обязана попадать на чемпионат мира-2018», – цитирует Дибалу TyC Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 12:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 октября 2016, 13:00

      По вашему составу барса фигня рядом с вами... вам тренера с головой подоби клопп пеп Карло... как у вас атака в этом веке неукого нету из сборных

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 октября 2016, 12:33

      Базара нет... Без Месси не могут ничего сделать...

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