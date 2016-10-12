Дибала: «Болельщики ожидают от сборной Аргентины игры уровня «Барселоны»

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала остался разочарован поражением от команды Парагвая в матче отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Мы провели очень плохой матч. Особенно учитывая то, что люди ждут от нас игры уровня «Барселоны», Это очень неприятный момент. Мы должны преодолеть его и в следующих играх сыграть успешнее. Сборная Аргентины обязана попадать на чемпионат мира-2018», – цитирует Дибалу TyC Sports.