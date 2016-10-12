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Луис Суарес пожаловался на усталость

12 октября 2016, 08:54
2

Нападающий сборной Уругвая и «Барселоны» Луис Суарес опроверг информацию о травме, которая послужила поводом для замены в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Колумбии.

«Это была не травма, просто у меня накопилась усталость. За короткий период времени было много матчей и перелетов, но для меня главное – полностью отдаваться своей команде.

Конечно, жаль, что мы не смогли одержать победу, хорошо хоть взяли очко в выездном матче с прямым конкурентом, да еще в таких сложных условиях. Дождь почти не повлиял на жару, а мяч был тяжелым и сильно замедлял игру», – рассказал Суарес.

Напомним, что матч Уругвая и Колумбии закончился со счетом 2:2.

Источник: Goal.com
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Весь мир Уругвай Суарес Луис
Комментарии (2)
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Pro100Kid
1476252810
Да что он знает об усталости! Вот Игнашевич...
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alexandr1205
1476260423
Луи не железный, отдыхать тоже надо.
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