Луис Суарес пожаловался на усталость

Нападающий сборной Уругвая и «Барселоны» Луис Суарес опроверг информацию о травме, которая послужила поводом для замены в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Колумбии.

«Это была не травма, просто у меня накопилась усталость. За короткий период времени было много матчей и перелетов, но для меня главное – полностью отдаваться своей команде.

Конечно, жаль, что мы не смогли одержать победу, хорошо хоть взяли очко в выездном матче с прямым конкурентом, да еще в таких сложных условиях. Дождь почти не повлиял на жару, а мяч был тяжелым и сильно замедлял игру», – рассказал Суарес.

Напомним, что матч Уругвая и Колумбии закончился со счетом 2:2.