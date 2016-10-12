Гиггз: «У Старриджа есть все для успеха»

Экс-звезда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказал свое отношение к форварду «Ливерпуля» и сборной Англии Даниэлю Старриджу.

«Мне пришлось играть со Старриджем на Олимпиаде-2012. Могу точно сказать, что для успеха у него есть все. Он обладает точным ударом, скоростью, но для того, чтобы стать топ-игроком, ему нужно научиться принимать правильные решения на поле.

И важно то, чтобы таких правильных решений было больше. В матче со Словенией было слишком много ошибок», – приводит слова Гиггза ITV Sport.

В текущем сезоне Старридж провел в составе «Ливерпуля» в Премьер-лиге шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей и желтой карточкой.