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  • Каррера: «После отставки Аленичева меня попросили возглавить «Спартак» на два матча»

Каррера: «После отставки Аленичева меня попросили возглавить «Спартак» на два матча»

12 октября 2016, 01:16
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем назначении на этот пост.

«После того, как ушел в отставку Аленичев, руководство спросило меня, готов ли я возглавить команду на два матча, чтобы они за это время нашли нового главного тренера. Я с радостью согласился, не надеясь остаться на более длительное время. Думал, после двух игр придет новый тренер.

Очевидно, что в этот период я был убедителен, а уверенности мне придала команда», – сказал Каррера.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Анатолий Одинец
1476225808
ушел в отставку Аленичев
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Дон Посей
1476228492
"...Спартак М была когда-то самой успешной командой ... Но со временем она вступила в затяжной кризис, связанный с тренерами, который не позволяет ей достичь максимального уровня национального турнира с 2001 года. С ликвидацией всех надежд в отборочном раунде Лиги Европы от ног киприотов из скромной "АЕК Ларнака" начались очередные перестановки в руководстве. "Позор" ! - и это привело к смене ведущего специалиста Аленичева и продвижение на роль главного тренера Массимо Карреры. " - из зарубежной хроники.


Спартак, что будет дальше?.. Давайте уже играть уже ! Ё.
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Бью Свиней
1476243801
Скоро и ты пойдеш домой как и олень
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dyema
1476255416
Да-а не повезло мужику! Не знал он в какую клоаку залезает, а то его радости не было-бы и следа)))
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