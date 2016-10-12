Каррера: «После отставки Аленичева меня попросили возглавить «Спартак» на два матча»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем назначении на этот пост.

«После того, как ушел в отставку Аленичев, руководство спросило меня, готов ли я возглавить команду на два матча, чтобы они за это время нашли нового главного тренера. Я с радостью согласился, не надеясь остаться на более длительное время. Думал, после двух игр придет новый тренер.

Очевидно, что в этот период я был убедителен, а уверенности мне придала команда», – сказал Каррера.