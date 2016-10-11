Мама Суареса: «Когда Луис сказал, что едет в Голландию, я заплакала»

Мама нападающего «Барселоны» Луиса Суареса Сандра Диас рассказала, как она восприняла переезд сына в Европу.

«Однажды я позвонила ему, и он сказал, что встречался с голландцами. Я не могла в это поверить. Спросила: «Ты меня разыгрываешь?». Он шутник, и я подумала, что это несерьезно.

Но позже, когда я была в больнице, где рожала моя дочь, он позвонил и сказал: «В понедельник я улетаю в Голландию». Вот так. Я пошла домой и долго плакала, думая о том, что ему всего 19 лет», – сказала Сандра Диас.

Добавим, что Луис Суарес перебрался из уругвайского «Насьоналя» в голландский «Гронинген» в 2006 году.