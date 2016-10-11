Чорлука: «В сборной все рассказывают, что у них хорошего в клубах. Я сижу, молчу и мечтаю»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о том, что летом мог покинуть московский клуб.

– У вас было бурное лето. Какие только клубы вами не интересовались – «Бавария», «Фиорентина», «Бешикташ», наверняка «Вест Хэм», «Спартак»…

– После чемпионата Европы всегда так. Все смотрят: сыграл хорошо – у тебя будет полно предложений. Хорватия была хороша на Евро-2016. Да, мы неудачно вылетели, но нас все равно оценили очень высоко. Европейские клубы стали интересоваться. Но вы видите – пока я здесь.

– Был момент, когда еще чуть-чуть, еще полшага, и вы уже не в «Локомотиве»?

– Честно? Был. Когда начался процесс смены руководства, мне две недели никто не звонил из «Локомотива». Я не знал, что там, в будущем. Я не мог в этот момент не думать о своей карьере, и на меня действительно выходили другие клубы.

– Вы – пожалуй, лучший центральный защитник в России и точно один из лучших в Европе. У вас наверняка было предложение из Лондона – вашего любимого города, вас хотят видеть в Стамбуле, где любой футболист – маленький бог. Вас хочет «Фиорентина», клуб из самого красивого города Европы. «Спартак», клуб совсем с другим количеством болельщиков, стоит у ваших дверей с контрактом в руках. Но вы все равно выбираете «Локомотив». Почему?

– Вы помните, как я оказался в Москве? Это был 2012 год. В «Тоттенхэме» у меня было не все хорошо, я был в аренде в Леверкузене, и вот Билич и «Локомотив» дают мне один из лучших шансов моей жизни. Здесь у меня друзья, здесь отличный стадион. Москва, что бы вы ни говорили, – замечательный город. Но главное, я еще не все отдал «Локомотиву», что должен. Здесь в меня верили всегда. Летом уже должен был я поверить в «Локомотив».

– Открываем «Википедию». Ведран Чорлука, титулы – все выиграно в Загребе, плюс один-единственный Кубок – с «Локомотивом». Кажется, должно быть обидно.

– Когда я приезжаю в сборную Хорватии, мы садимся и каждый рассказывает, что у них хорошего в клубе. Модрич говорит, что они выиграли с «Реалом», Ракитич – что в «Барселоне», Манджукич – как там в «Ювентусе». И так далее, все парни по очереди. А я сижу и молчу и мечтаю, что когда-нибудь я им скажу тоже: мы выиграли чемпионат, мы взяли Кубок. А пока – да, обидно. Я остался в том числе и для того, чтобы это исправить, – сказал Чорлука.