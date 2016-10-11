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  • Чорлука: «В сборной все рассказывают, что у них хорошего в клубах. Я сижу, молчу и мечтаю»

Чорлука: «В сборной все рассказывают, что у них хорошего в клубах. Я сижу, молчу и мечтаю»

11 октября 2016, 21:45
17

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о том, что летом мог покинуть московский клуб.

– У вас было бурное лето. Какие только клубы вами не интересовались – «Бавария», «Фиорентина», «Бешикташ», наверняка «Вест Хэм», «Спартак»…

– После чемпионата Европы всегда так. Все смотрят: сыграл хорошо – у тебя будет полно предложений. Хорватия была хороша на Евро-2016. Да, мы неудачно вылетели, но нас все равно оценили очень высоко. Европейские клубы стали интересоваться. Но вы видите – пока я здесь.

– Был момент, когда еще чуть-чуть, еще полшага, и вы уже не в «Локомотиве»?

– Честно? Был. Когда начался процесс смены руководства, мне две недели никто не звонил из «Локомотива». Я не знал, что там, в будущем. Я не мог в этот момент не думать о своей карьере, и на меня действительно выходили другие клубы.

– Вы – пожалуй, лучший центральный защитник в России и точно один из лучших в Европе. У вас наверняка было предложение из Лондона – вашего любимого города, вас хотят видеть в Стамбуле, где любой футболист – маленький бог. Вас хочет «Фиорентина», клуб из самого красивого города Европы. «Спартак», клуб совсем с другим количеством болельщиков, стоит у ваших дверей с контрактом в руках. Но вы все равно выбираете «Локомотив». Почему?

– Вы помните, как я оказался в Москве? Это был 2012 год. В «Тоттенхэме» у меня было не все хорошо, я был в аренде в Леверкузене, и вот Билич и «Локомотив» дают мне один из лучших шансов моей жизни. Здесь у меня друзья, здесь отличный стадион. Москва, что бы вы ни говорили, – замечательный город. Но главное, я еще не все отдал «Локомотиву», что должен. Здесь в меня верили всегда. Летом уже должен был я поверить в «Локомотив».

– Открываем «Википедию». Ведран Чорлука, титулы – все выиграно в Загребе, плюс один-единственный Кубок – с «Локомотивом». Кажется, должно быть обидно.

– Когда я приезжаю в сборную Хорватии, мы садимся и каждый рассказывает, что у них хорошего в клубе. Модрич говорит, что они выиграли с «Реалом», Ракитич – что в «Барселоне», Манджукич – как там в «Ювентусе». И так далее, все парни по очереди. А я сижу и молчу и мечтаю, что когда-нибудь я им скажу тоже: мы выиграли чемпионат, мы взяли Кубок. А пока – да, обидно. Я остался в том числе и для того, чтобы это исправить, – сказал Чорлука.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VGreen
1476212059
красава!!! достойный чувак, не много таких сейчас!
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wobaekat
1476212118
Настоящий капитан и мужик!
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acer2003
1476212651
Чорлука- отличный игрок и судя по его интервью ,очень порядочный человек.Браво,Ведран
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LokoGoGo
1476212970
Это наш Капитан (с большой буквы) ! Всё правильно ответил, молодец! Уважаю
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Karabaz
1476214386
Не обижайся Ведран - дело не в тебе, Локо уже встал на рельсы Чемпиона. имхо (:
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XaXatyn
1476216741
Отличный игрок и человек !
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Legioner-05
1476216756
Таких как ты мало,ты достойный человек.РЕСПЕКТ!
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Фан666
1476216818
Чорлука хорошо сказал. Нашим бы поучиться у него отношению к делу и интересам клуба. Один из лучших иностранцев нашего чемпионата!
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El_Chori
1476224831
красава, если это не просто слова
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Дон Посей
1476226774
Молодец, искренне сказал, рубанул правду-матку.
"...Когда начался процесс смены руководства...." - а вот это уже на заметку рулевым отечественного футбола, - сколько можно свистопляской заниматься? Клубы-банкроты, клубы -призраки, спонсоры-твари, -...игроки уж не знают куда сбежать от финансового беспредела и воровства !... Командиры-пердуны, спортмастеры! - не надо мешать развитию настоящего современного футбола! Наведите порядок во всех лигах и дивизиях! Дайте возможность играть футболистам и радоваться болельщикам всех сёл, аулов, городов, стран и континентов! С грустью и надеждой на лучшее. С ув.
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