Жоаозиньо: «Каждый день тренируюсь с мыслями, что теперь все зависит только от меня»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо не терял времени пока восстанавливался от травмы. Нахождение вне футбола позволило ему лучше понимать саму игру.

– Есть ощущение, что вот сейчас вы, наконец, вернулись на прежний уровень?

– Мне нужен не просто прежний уровень, мне нужен новый уровень. Я много для этого работаю, потому что понимаю, как это важно. Каждый день тренируюсь с мыслями, что самое сложное и страшное позади и что теперь все зависит только от меня.

– Сергей Галицкий говорил, что ваше восстановление протекало тяжело.

– Да, очень тяжело. Мало того что пропустил много времени и потерял ритм, так потом долго не мог этот ритм восстановить. То играл, то нет. Не было такого, чтобы я провел три или четыре матча подряд. Втягиваться пришлось долго, но спасибо всем, кто поддержал меня, – клубу, партнерам, тренерам. Сейчас у меня есть возможность играть чаще, и я чувствую себя гораздо лучше.

– Говорят, что после таких травм нужно чуть ли не заново учиться играть.

– Конечно, многие вещи забываешь. Но я не боюсь учиться. Мне, наоборот, нравится узнавать что-то новое. Когда я восстанавливался и не играл, смотрел очень много футбола. И каждый раз представлял, что бы сделал на поле в той или иной ситуации. Для меня это было что-то вроде затянувшейся теории. Когда нет выбора, такие занятия не утомляют. Мне кажется, я за это время стал чуть лучше понимать футбол.

– Насколько изменилась ваша жизнь с тех пор, как вы стали гражданином России?

– Изменилась не жизнь, изменился я. Стал в чем-то более жестким, более конкретным. Мне кажется, это типично русские качества. Мне нравится, как русские бьются за справедливость, как отстаивают свою права, защищают свою семью. Я бы хотел перенять эти качества. К слову, и как футболист я тоже стал играть жестче.