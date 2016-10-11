Дубль Ари принес победу «Краснодару» в товарищеском матче

Накануне в рамках подготовки к очередному матчу Премьер-лиги против тульского «Арсенала» черно-зеленые провели на своей базе тренировочный матч. Игра проходила в формате двух таймов по 30 минут. Одну команду составили представители основы, не уехавшие в национальные сборные, и трое игроков «Краснодара-2», а вторая была практически полностью сформирована из воспитанников клубной Академии, выступающих в «Краснодаре-2» и молодежке. При этом ворота защищали два сильнейших голкипера «горожан» – Станислав Крицюк и Андрей Синицын.

Со счетом 2:0 победу в этой игре, арбитром которой являлся главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, отпраздновали старшие. Оба мяча записал на свой счет нападающий Ари. В первой половине он реализовал пенальти, назначенный за фол против Рикардо Лаборде, а во второй замкнул прострел с фланга Владимира Быстрова.

11 октября в рабочем расписании команды значится как выходной день, а 12 октября «Краснодар» возобновит тренировочный процесс на УТБ «Четук».