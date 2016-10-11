Каррагер: «Матч «Ливерпуля» с «МЮ» – всегда нечто особенное»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер с нетерпением ждет особого события в Премьер-лиге – матча восьмого тура, в котором «Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Ливерпулю».

«В Премьер-лиге каждый матч важен. Но особо выделяется противостояние «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». Это всегда нечто особенное. На этих матчах на стадионе всегда великолепная атмосфера. «Ливерпуль» подойдет к этой игре с уверенностью в своих силах.

Всегда тяжело готовить команду к матчам после игр сборных. Тренера не могут знать, в каком состоянии вернуться футболисты, не будет ли у них травм. В этом есть дополнительная интрига», – приводит слова Каррагера издание Daily Star.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится 17 октября на стадионе «Энфилд».