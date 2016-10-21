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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

17.10.2016, Понедельник, 22:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 8 тур Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Лига Европы (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 17 марта, четверг 23:05 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Лига Европы (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 10 марта, четверг 23:05 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
17 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед
5 тур
12 сентября, суббота 19:30 Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
30 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2014

5 августа, вторник 04:00 Ливерпуль 1:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль
3 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
25 сентября, среда 22:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
13 января, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
5 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 16:45 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
8 тур
15 октября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
28 января, суббота 16:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
6 марта, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед
5 тур
19 сентября, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
9 января, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
21 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
10 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
14 марта, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль
4 тур
13 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
17 тур
16 декабря, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +45

    ск122 19 октября 2016, 00:06

    ливер

    0
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    Рейтинг: +14

    SANY/S 17 октября 2016, 23:36

    мю чемпион

    0
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 17 октября 2016, 13:46

    Это как Спартак ЦСКА!

    -1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 17 октября 2016, 01:30

    Пора просыпаться Манчестер Юнайтед - Пора набирать обороты!!!

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    Рейтинг: +13

    EgorL > Almazovich 17 октября 2016, 10:13

    Правильно,ведь Ливерпуль должен обыгрывать сильных соперников

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