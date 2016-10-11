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    Гризманн: «Погба показал, на что способен»

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметил важность победы, которую его команда достигла во встрече с Голландией.

    «Эта победа очень важная для нас. Мы провели хороший первый тайм, но затем мы стали действовать компактнее и неплохо оборонялись.

    Погба? Я рад за него, он показал, на что способен. Этот гол положительно скажется на нем и на всей команде. Теперь критиковать его будет сложнее. Надеемся, что он продолжить обретать уверенность», – признался Гризманн.

    Напомним, сборная Франции одержала победу над Голландией в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 со счетом 1:0.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    11.10.2016 07:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 октября 2016, 08:58

      Не заиграет он лучше. С психикой беда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      какой-то-тип 11 октября 2016, 14:50

      Он после гола такое лицо сделал, как будто такие мячи каждый день кладет в ворота))) я думаю, он еще больше зазвездится и останется на том же уровне в АПЛ)

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 11 октября 2016, 11:28

      Реакция на гол шикарная ;)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 октября 2016, 08:24

      Ждем, когда так же заиграет за МЮ.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 октября 2016, 08:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так ,ничего особенного, вроде, не продемонстрировал

      -4
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > acer2003 12 октября 2016, 20:44

      судя по словам ты недалек)))

      1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 11 октября 2016, 07:59

      Вернее будет стекеленбург показал на что он способен

      0
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      Рейтинг: +33715

      zra78 > MEHROJ ЗЕНИТ 11 октября 2016, 08:15

      Точняк

      -3
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