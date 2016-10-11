Сантуш: «Из-за поражения от Швейцарии, у нас нет права на ошибку»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш продолжает рассчитывать первое место в отборочной группе к чемпионату мира-2018.

«Команда соблюдала план на игру и правильно отнеслась к ситуации. Со стороны могло показаться, что это будет легко, но я смотрел последние два матча соперника и понял, что Фареры – опасная команда. После этого я сказал своим игрокам, что нам нужно серьезно отнестись к этому матчу, и они поняли мои слова.

Мы проиграли Швейцарии, теперь у нас практически нет права на ошибку, мы должны выигрывать каждый матч. Если нам это удастся, займем первое место в группе», – приводит A Bola слова Сантуша.

Напомним, сборная Португалии на выезде обыграла Фареры со счетом 6:0.