Черчесов: «Рад работать с теми футболистами, которые есть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Коста-Рики (3:4).

«У нас нет никаких экспериментов. Были вынужденные замены. Не могли сыграть Акинфеев, Дзагоев, Смолов, Жирков… Мы старались максимально много увидеть. Была возможность довериться другим игрокам. Какие-то вещи у нас получились, какие-то нет. Есть вещи, которые понравились. Есть на что обратить внимание. Мы должны работать с теми футболистами, которые есть. Я рад с ними работать.

Я доволен, что мы переломили игру. У нас было много новых игроков. Есть вещи, которые надо налаживать. Нравится, что футболисты начинают доверять друг другу и понимать, что они могут. Это большой плюс, который мы можем вынести из этой игры. Равнодушными никого не оставили. Результата не было, но есть вещи, которые бывают дороже результата.

Мое кредо — до определенного момента футболистам надо сопереживать, поддерживать. Например, первый тайм неудачно провел Дзюба. Если бы мы поменяли его в перерыве, то что бы приобрели? Во втором тайме Дзюба вышел и забил два мяча, после чего окрыленный уехал в клуб. Я должен помочь футболистам в тяжелые моменты, а не кивать, что они что-то не умеют», – сказал Черчесов.