Василий Березуцкий не уверен, что сможет сыграть на ЧМ-2018

Капитан сборной России Василий Березуцкий не знает, сможет ли он выступить на домашнем чемпионате мира-2018.

– Владислав Радимов в интервью сказал: «Если чуда не случится, придется вернуться Игнашевичу». Насколько сильно сказывается отсутствие многолетнего партнера по ЦСКА?

– Вне всякого сомнения, Сергей – защитник очень высокого уровня. Но здесь, мне кажется, нужно задавать вопрос не только про Игнашевича, но и про Березуцкого.

– В смысле?

– Непонятно, смогу ли я сам через два года выступить на чемпионате мира. Одно дело выйти и провести одну конкретную встречу, другое – принять участие во всем турнире. Сейчас тяжело загадывать. Посмотрим, позволит ли здоровье, физическая форма. Нужно учитывать и мой футбольный возраст.