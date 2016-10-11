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    Василий Березуцкий не уверен, что сможет сыграть на ЧМ-2018

    Капитан сборной России Василий Березуцкий не знает, сможет ли он выступить на домашнем чемпионате мира-2018.

    – Владислав Радимов в интервью сказал: «Если чуда не случится, придется вернуться Игнашевичу». Насколько сильно сказывается отсутствие многолетнего партнера по ЦСКА?

    – Вне всякого сомнения, Сергей – защитник очень высокого уровня. Но здесь, мне кажется, нужно задавать вопрос не только про Игнашевича, но и про Березуцкого.

    – В смысле?

    – Непонятно, смогу ли я сам через два года выступить на чемпионате мира. Одно дело выйти и провести одну конкретную встречу, другое – принять участие во всем турнире. Сейчас тяжело загадывать. Посмотрим, позволит ли здоровье, физическая форма. Нужно учитывать и мой футбольный возраст.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2016 00:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 октября 2016, 16:44

      Ушёл из сборной Игнашевич без замены - ЧЕТЫРЕ БАНКИ! Уйдёт Василий - будет ВОСЕМЬ! Так и хочется перефразировать стишок времён Брежнева от лица неадекватных болельщиков, требующих выпускать на поле Кутепова:
      "Если банок будет восемь,
      Всё равно мы выть не бросим,
      Даже если будет десять,
      Нам и это по плечу,
      Но на это мы ответим нашему Саламычу:
      Если банок будет больше,
      Возвращайся, братец, в Польшу..."
      P, S. Лично я верю в тренерскую мудрость Черчесова, равно как и в то, что Кутепов будет теперь отправлен в очень далёкий резерв. Ну а на место второго к Василию центрального защитника можно наигрывать Новосельцева, Семёнова, или возвращать в сборную Игнашевича или Алексея Березуцкого. Волшебства не бывает, и ниоткуда центральные защитники сборной не появляются.

      -1
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      Рейтинг: +377

      bringing 11 октября 2016, 11:12

      Давай,давай скорей уходи из Сборной,просто мешок.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 октября 2016, 10:45

      Давно пора тебе уже на покой -мамонт.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 11 октября 2016, 10:18

      Да всё норм будет,Мостового,Карпина с Онопко тебе в помощь дадут)

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 11 октября 2016, 10:08

      Дай Бог тебе здоровья,но лучше на лавке посиди,вдруг кто-то больше тебя косячить начнёт)

      2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 11 октября 2016, 10:04

      Ну и слава богу, перекрестились болелы,
      Черт, сказал тренерский штаб.

      0
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      Рейтинг: -185

      Protosser 11 октября 2016, 09:21

      Да ладно тебе! Ну 38 лет всего! Вдвое старше некоторых других футболистов будешь..

      -3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 11 октября 2016, 08:26

      позволит и возраст и совесть

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 октября 2016, 07:52

      Конечно, не позволит.Не здоровье не тренер ! И СОВЕСТЬ !!!!!

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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 11 октября 2016, 07:36

      Эх Вася, Вася...
      Такая игра тебя не красит.
      Ты ж за Россию, не за коней играл,
      Ладно бы так со Спартаком так сыграл,
      Хотя плохого я тебе не желал.

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