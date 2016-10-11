Василий Березуцкий не уверен, что сможет сыграть на ЧМ-2018

Ушёл из сборной Игнашевич без замены - ЧЕТЫРЕ БАНКИ! Уйдёт Василий - будет ВОСЕМЬ! Так и хочется перефразировать стишок времён Брежнева от лица неадекватных болельщиков, требующих выпускать на поле Кутепова:
"Если банок будет восемь,
Всё равно мы выть не бросим,
Даже если будет десять,
Нам и это по плечу,
Но на это мы ответим нашему Саламычу:
Если банок будет больше,
Возвращайся, братец, в Польшу..."
P, S. Лично я верю в тренерскую мудрость Черчесова, равно как и в то, что Кутепов будет теперь отправлен в очень далёкий резерв. Ну а на место второго к Василию центрального защитника можно наигрывать Новосельцева, Семёнова, или возвращать в сборную Игнашевича или Алексея Березуцкого. Волшебства не бывает, и ниоткуда центральные защитники сборной не появляются.
Капитан сборной России Василий Березуцкий не знает, сможет ли он выступить на домашнем чемпионате мира-2018.
– Владислав Радимов в интервью сказал: «Если чуда не случится, придется вернуться Игнашевичу». Насколько сильно сказывается отсутствие многолетнего партнера по ЦСКА?
– Вне всякого сомнения, Сергей – защитник очень высокого уровня. Но здесь, мне кажется, нужно задавать вопрос не только про Игнашевича, но и про Березуцкого.
– В смысле?
– Непонятно, смогу ли я сам через два года выступить на чемпионате мира. Одно дело выйти и провести одну конкретную встречу, другое – принять участие во всем турнире. Сейчас тяжело загадывать. Посмотрим, позволит ли здоровье, физическая форма. Нужно учитывать и мой футбольный возраст.