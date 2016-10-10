«Спартак» подтвердил трансфер Мовсисяна в «Реал Солт-Лейк»

«Спартак» официально подтвердил, что нападающий Юра Мовсисян продолжит карьеру в «Реале Солт-Лейк» на постоянной основе. С января текущего года игрок сборной Армении защищал цвета североамериканского клуба на правах аренды.

«Спартак» благодарит Юру Мовсисяна за время, проведенное в команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Мовсисян выступал в составе красно-белых с начала 2013 года. За это время 29-летний футболист принял участие в 66 встречах, отметившись 27 забитыми мячами.