Мовсисян: «Я изначально хотел полноценного перехода в «Реал Солт-Лейк»

Нападающий «Реала Солт-Лейк» Юра Мовсисян поделился эмоциями после подписания полноценного соглашения с клубом из МЛС. Напомним, с января нынешнего года 29-летний игрок, принадлежавший «Спартаку», выступал в составе североамериканской команды на правах аренды. Сегодня стало известно, что «Солт-Лейк» приобрел у красно-белых права на футболиста.

«Как только я оказался здесь, сразу понял, что хочу полноценного трансфера. Я не желал затягивать с этим делом до истечения срока моей аренды в декабре. Хотелось, чтобы все решилось как можно быстрее», – цитирует Мовсисяна Salt Lake Tribune.

В текущем розыгрыше МЛС армянский форвард записал на свой счет девять голов в 27 поединках.