Тостао: «Неймар лучше Роналдо, Ромарио, Ривалдо и Кака»

Бывший футболист сборной Бразилии Тостао признался, что восхищен игрой нападающего «Барселоны» Неймара.

«Неймар уже лучше, чем Роналдо и Ромарио. У него есть все качества, тогда как Роналдо и Ромарио были сильны только в определенных вещах. Не знаю, станет ли он лучшим игроком в мире, но я точно могу сказать, что он феномен и очень потрясающий футболист.

Неймар не является лучшим игроком в мире на данный момент только из-за Месси и Роналду. Но он круче тех, кто были лучшими в свое время – Ривалдо, Кака и Фигу«, – сказал Тостао.