Семшов считает, что в проблемах «Кубани» виноват «Краснодар»

Я понимаю старых болельщиков Кубани. Сам почти всю сознательную жизнь болел за Торпедо. Когда команда вылетела из высшей лиги было очень больно. Потом она вернулась, но я понял, что это уже не та команда. Стадиона нет, денег нет, хозяина нет. В современных условиях так существовать в высшей лиге невозможно. Кубань сидит на бюджете Краснодарского края, чиновники решают сколько денег ей выделять, командой рулят все кому не лень, поэтому перспектив развития у нее нет. Поэтому в лучшем случае будет играть в ФНЛ или во второй лиге, идет по пути Ротора.
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о проблемах в «Кубани». Напомним, ранее сообщалось, что клуб из Краснодара продал клубные автомобили, чтобы погасить долги перед командой.
«В последнее время в «Кубани» все время такая ситуация. Тому виной, наверное, «Краснодар», который сейчас уровнем выше. Две команды для краснодарского края, наверное, слишком. Хотя «Кубань» — команда с богатой историей, флагман Краснодара. Все ждут дерби, и оно должно быть. Во всех клубах бывают моменты, когда дела идут плохо. Хорошо, что клуб продает машины, а не футболистов. Думаю, все у них наладится», — сказал Семшов.