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    Семшов считает, что в проблемах «Кубани» виноват «Краснодар»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о проблемах в «Кубани». Напомним, ранее сообщалось, что клуб из Краснодара продал клубные автомобили, чтобы погасить долги перед командой.

    «В последнее время в «Кубани» все время такая ситуация. Тому виной, наверное, «Краснодар», который сейчас уровнем выше. Две команды для краснодарского края, наверное, слишком. Хотя «Кубань» — команда с богатой историей, флагман Краснодара. Все ждут дерби, и оно должно быть. Во всех клубах бывают моменты, когда дела идут плохо. Хорошо, что клуб продает машины, а не футболистов. Думаю, все у них наладится», — сказал Семшов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.10.2016 16:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +874

      sined1951 12 октября 2016, 21:57

      Я понимаю старых болельщиков Кубани. Сам почти всю сознательную жизнь болел за Торпедо. Когда команда вылетела из высшей лиги было очень больно. Потом она вернулась, но я понял, что это уже не та команда. Стадиона нет, денег нет, хозяина нет. В современных условиях так существовать в высшей лиге невозможно. Кубань сидит на бюджете Краснодарского края, чиновники решают сколько денег ей выделять, командой рулят все кому не лень, поэтому перспектив развития у нее нет. Поэтому в лучшем случае будет играть в ФНЛ или во второй лиге, идет по пути Ротора.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 октября 2016, 00:41

      Бывший полузащитник Семшов Б Р Е Д И Т !

      0
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 11 октября 2016, 17:49

      Кубань не должны задушить

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 октября 2016, 00:04

      Какое то очень странное мнение !

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 октября 2016, 19:39

      краснодар частный клуб кубань бюджетная вот и вся разница кубань команда лифт фнл и рпл

      2
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 10 октября 2016, 17:49

      Хаа ну Семш ты загнул.... Краснодар это проэкт Галицкого и никак не связан с другой командой.... просто жесть какая чушь



      4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 октября 2016, 17:47

      Семшов ты вроде был не больной

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 10 октября 2016, 17:31

      Наоборот, хорошо, что футбол развивается в южных регионах, это повысит качество РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 октября 2016, 17:00

      Семшов дилетант, чушь городит какую-то.

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