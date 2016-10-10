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    Дмитрий Комбаров вернулся в общую группу «Спартака»

    Футболисты «Спартака» сегодня провели тренировку на базе в Тарасовке. Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, у которого был микронадрыв мышц задней поверхности бедра, и полузащитник Александр Зуев, восстанавливавшийся от травмы голеностопа, провели тренировочные занятия наравне со всеми игроками команды.

    С основным составом также работали футболисты «Спартака-2»: защитник Денис Кутин, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Денис Давыдов.

    Напомним, что 15 октября «Спартак» дома сыграет против «Ростова» в рамках 10-го тура чемпионата России.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.10.2016 14:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 10 октября 2016, 21:04

      Без Комбарова,мне кажется, Cпартак играл намного лучше...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33561

      oyabun 10 октября 2016, 15:06

      Только бы к Ростову подошли без больных и травмированных. Череда поражений должна прерваться! Нам нужна только победа!!

      -2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 10 октября 2016, 15:00

      Очень хочется, что бы Тимофеев заиграл стабильно за основу. Мне нравится как он играет. Да и Давыдов может ещё одумается.

      -3
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