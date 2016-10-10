Гарай: «Уход из «Реала» – лучшее решение в моей карьере»

Бывший защитник «Зенита» и «Реала» Эсекьель Гарай рассказал о том, почему он принял решение уйти из мадридского клуба в 2011 году.

«Уважаю «Реал» как клуб, но по-прежнему считаю, что уход из «Реала» – лучшее решение в моей карьере. Футболисту нужно играть, но в Мадриде я был этого лишен. Поэтому ни о чем не жалею. В «Бенфике» я провел три чудесных сезона, это были мои лучшие годы в карьере. Я был счастлив и выигрывал важные трофеи. Мы дважды выходили в финал Лиги Европы», – сказал Гарай, слова которого приводит El Desmarque.

Напомним, что сейчас Гарай играет за «Валенсию».