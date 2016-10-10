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    Радимов: «Если в центре обороны чуда не произойдет, в сборную придется вернуться Игнашевичу»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич должен вернуться в состав сборной России в связи с игровыми проблемами национальной команды в линии обороны.

    – Если в центре обороны чуда не произойдет, в сборную придется вернуться Игнашевичу.

    – Вы серьезно?

    – Абсолютно. В ЦСКА-то хорошо играет. Когда-то Витю Онопко тоже провожали из сборной. Потом возвратился, блистательно провел стыковые матчи против Уэльса. Если б не травма, был бы основным защитником на чемпионате Европы-2004. Вот и Игнашевич, думаю, вернется ближе к Кубку конфедераций.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2016 00:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +32

      tootoo 10 октября 2016, 20:28

      Нам в кои-то веки не нужен "результат здесь и сейчас", есть время на эксперименты.
      Черчесов всё делает правильно. Нужно вызывать в сборную новых людей, пробовать. Так и появляются игроки, про которых будут говорить "уровня сборной".
      Кто всего лишь полгода назад видел в сборной Кутепова? А у нас есть ещё полтора года.

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 10 октября 2016, 16:35

      ненадо возвращать игнашевича. надо наигрывать.Иногда даже среднему игроку для того чтобы играть на уровне сборных достаточно просто поверить и дать поиграть чтобы обрёл уверенность.

      -2
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      Рейтинг: +128

      shmag 10 октября 2016, 15:29

      они с Васей уже показали свой уровень на ЧЕ.особенно запомнилась передача почти на 40 метров Гамшика и как наш центр действовал в этот момент.а вчера Вася соло прекрасное показал.думаю хватит уже..наигрывать нужно других людей.

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 10 октября 2016, 11:16

      Как всегда рассчитываем либо на чудо,либо на авось

      -1
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      Рейтинг: +8123

      nik55 10 октября 2016, 11:02

      и себя верни в сборную

      -1
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      Рейтинг: +496

      firs04 10 октября 2016, 10:01

      Чудо уже произошло, вчера с кап. повязкой бегало

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 октября 2016, 09:20

      Упаси Бог. Васи хватает. За двоих косячит.

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 октября 2016, 07:40

      Пусть дедушки поиграют, что вам жалко что ли. Всё равно результат то один будет

      -1
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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 10 октября 2016, 07:38

      Подкинем угля в топку.
      Вернём ещё Онопку.

      2
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 10 октября 2016, 06:50

      Тем более кого менять?кутепова?из его зоны небыло голов.было 2 гола из опорной автогол березутского и его пеналь

      -1
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