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    Созин: «Сегодняшняя встреча сборной России – это шанс для игроков ближнего резерва показать себя»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение относительно товарищеского матча между сборной Россией и Коста-Рикой. Напомним, что матч начнется в 16:00 по московскому времени.

    «Нет товарищеских или проходных матчей – все игры важные. Но надо смотреть правде в глаза, из сегодняшнего состава на чемпионат мира в 2018 году поедет 30 процентов. Сегодняшняя встреча – это шанс для игроков ближнего резерва показать себя. Смолова, Акинфеева и Дзагоева – нет, а это точно игроки основы. Поэтому для Новосельцева, Джанаева и остальных – это великолепная возможность показать, что на них можно рассчитывать.

    Хочется сделать реверанс в сторону РФС, именно такие товарищеские матчи и нужны сборной России. Новый стадион, аншлаг, хорошее время начала и хороший спарринг партнер – вот такие игры нужны команде и болельщикам. Вы вспомните игру с Белоруссией ночью на пустой «Арене Химки» – людям было неинтересно. Сегодня же есть ажиотаж, и соперник достойный. Мне кажется, Коста-Рика по зубам сборной России», – заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2016 15:17
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