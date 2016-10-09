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  • Оздоев: «Хави Грасия — сильный тренер, просто дайте ему время»

Оздоев: «Хави Грасия — сильный тренер, просто дайте ему время»

9 октября 2016, 11:16
6

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев уверен, что наставник казанской команды Хави Грасия еще проявит себя в казанском клубе.

«Понял ли я, что за тренер Хави Грасия? Да. Все игры я выполнял требования главного тренера. Я же не могу свои выдвигать, правильно? Но в «Рубине» нет такого, что мы выходим и не знаем, во что играть. Хави Грасия — сильный тренер, просто дайте ему время, ладно? Да, пока мы играем не лучшим образом. Но я смотрю на будущее с оптимизмом. Ситуация не катастрофическая, мы исправим еe. Да, я такой человек — каждый момент, каждый матч воспринимаю очень близко к сердцу. Всей душой болею за команду, за коллектив, за результат. На «Рубин» возлагают большие надежды, мы должны их оправдать», — заявил Оздоев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Оздоев Магомед Грасия Хави
Комментарии (6)
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acer2003
1476001323
Уже скоро половина чемпа пройдёт, надо быстрее раскачиваться )
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BAIv
1476001966
дайте денег и не трогайте.... мечта тренера
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ильиных
1476005342
Так можно и с Динамо местами поменяться,тьфу,тьфу,тьфу
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alexis02lion
1476008951
Да всё правильно сказал. Всем надо давать время. Смотрите его выступление в том сезоне в Испании. Долго раскачивался, а потом как понеслось. Команда наполовину новая, так что как сыграются, так результат сразу пойдёт. А пока и правда трогать тренера рано. Не так всё печально сейчас. Посмотрите на Локо.
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rubinovyi2
1476099568
Сколько?Сколько времени?
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