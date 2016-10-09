Оздоев: «Хави Грасия — сильный тренер, просто дайте ему время»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев уверен, что наставник казанской команды Хави Грасия еще проявит себя в казанском клубе.

«Понял ли я, что за тренер Хави Грасия? Да. Все игры я выполнял требования главного тренера. Я же не могу свои выдвигать, правильно? Но в «Рубине» нет такого, что мы выходим и не знаем, во что играть. Хави Грасия — сильный тренер, просто дайте ему время, ладно? Да, пока мы играем не лучшим образом. Но я смотрю на будущее с оптимизмом. Ситуация не катастрофическая, мы исправим еe. Да, я такой человек — каждый момент, каждый матч воспринимаю очень близко к сердцу. Всей душой болею за команду, за коллектив, за результат. На «Рубин» возлагают большие надежды, мы должны их оправдать», — заявил Оздоев.