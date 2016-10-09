Анчелотти: «Рамос приносит только опыт, качество, характер, трофеи. Этого достаточно, как вы думаете?»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал критику в адрес защитника «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса, которой тот подвергся после матча отбора на ЧМ-2018 против команды Италии (1:1). В этой встрече Рамос заработал пенальти в ворота своей команды.

«Рамос приносит опыт, качество, характер, трофеи. Этого достаточно, как вы думаете? Невозможно спорить про Серхио Рамоса. Это совершенный защитник.

Каннаваро фантастически играл в воздухе, Барези командовал защитниками, у Рамоса есть все. Он совмещает в себе все лучшие качества», – сказал Анчелотти.