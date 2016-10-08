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    Отбор на ЧМ-2018. Сборная Германии разгромила команду Чехии и другие результаты

    В матче второго тура группового этапа отбора на ЧМ-2018 в зоне УЕФА сборная Германии разгромила команду Чехии со счетом 3:0. Дубль на счету Томаса Мюллера, еще один гол забил Тони Кроос.

    Также в этой группе C Северная Ирландия обыграла Сан-Марино.

    В группе E Польша одержала победу над Данией.

    В группе F Шотландия и Литва поделили очки, Словения взяла верх над Словакией.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа С. 2-й тур

    Германия – Чехия – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 13; 2:0 – Кроос, 49; 3:0 – Мюллер, 65.

    Северная Ирландия – Сан-Марино – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дэвис, 26 (с пенальти); 2:0 – Лафферти, 79; 3:0 – Уорд, 86; 4:0 – Лафферти, 90.

    Удаления: нет – Палацци, 49.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа E. 2-й тур

    Польша – Дания – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 20; 2:0 – Левандовски, 36; 3:0 – Левандовски, 48; 3:1 – Глик, 49 (в свои ворота); 3:2 – Поульсен, 69.

    ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа F. 2-й тур

    Шотландия – Литва – 1:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Черных, 59; 1:1 – МакАртур, 89.

    Словения – Словакия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кронаветер, 74.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2016 23:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 9 октября 2016, 10:16

      печалька

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 9 октября 2016, 09:19

      И как они Евро не взяли???

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 9 октября 2016, 07:49

      Самый неожиданный результат в Шотландии.

      0
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      Рейтинг: +30

      Texac777 9 октября 2016, 07:08

      неожиданно

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 9 октября 2016, 06:36

      Чехи, Чехи... даже +2,5 на вас не сыграло... печальная сборная стала.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 октября 2016, 05:56

      Скотландия, да как же тааааак . . .

      0
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 8 октября 2016, 23:49

      Эх ещё БЫ 3 мин. Литве продержаться и я мог нагонять ТОП-ов ((

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