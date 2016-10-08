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Судьи
Главный судья:
Тобиас Штилер (Оберхаузен)

Шотландия - Литва

08.10.2016, Суббота, 21:45 мск Глазго, стадион Хэмпден Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Шотландия - Литва
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа I
10 тур
6 сентября, вторник 23:00 Шотландия 1:0 Литва
1 тур
3 сентября, пятница 22:15 Литва 0:0 Шотландия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа B
13 тур
8 сентября, суббота 18:00 Шотландия 3:1 Литва
3 тур
6 сентября, среда 20:30 Литва 1:2 Шотландия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 10 8 2 0 18:3 +15 26
2. Словакия 10 6 0 4 17:7 +10 18
3. Шотландия 10 5 3 2 17:12 +5 18
4. Словения 10 4 3 3 12:7 +5 15
5. Литва 10 1 3 6 7:20 -13 6
6. Мальта 10 0 1 9 3:25 -22 1
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