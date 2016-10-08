Шотландия - Литва

|10 тур
|6 сентября, вторник
|23:00
|Шотландия
|1:0
|Литва
|1 тур
|3 сентября, пятница
|22:15
|Литва
|0:0
|Шотландия
|10 тур
|6 сентября, вторник
|23:00
|Шотландия
|1:0
|Литва
|1 тур
|3 сентября, пятница
|22:15
|Литва
|0:0
|Шотландия
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Англия
|10
|8
|2
|0
|18:3
|+15
|26
|2.
|Словакия
|10
|6
|0
|4
|17:7
|+10
|18
|3.
|Шотландия
|10
|5
|3
|2
|17:12
|+5
|18
|4.
|Словения
|10
|4
|3
|3
|12:7
|+5
|15
|5.
|Литва
|10
|1
|3
|6
|7:20
|-13
|6
|6.
|Мальта
|10
|0
|1
|9
|3:25
|-22
|1