Отбор на ЧМ-2018. Кот-д’Ивуар обыграл Мали, ЮАР и Буркина-Фасо разошлись миром

В матче первого тура группового этапа отбора на ЧМ-2018 в африканской зоне сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Мали со счетом 3:1. За победителей забивали Джонатан Коджия, Жервиньо и отметившийся автоголом Салиф Кулабли. Ворота ивуарийцев поразил Самбу Ятабаре.

Ранее в этой группе сборные Габона и Марокко сыграли вничью.

В другом квартете сборные Буркина-Фасо и ЮАР сыграли вничью, а их соперники по группе Кабо-Верде и Сенегал сыграют позже сегодня.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Африка. Группа C. 1-й тур

Кот-д’Ивуар – Мали – 3:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Ятабаре, 18; 1:1 – Коджия, 26; 2:1 – Кулибали, 31 (в свои ворота); 3:1 – Жервиньо, 48.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Африка. Группа D. 1-й тур

Буркина-Фасо – ЮАР – 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Фурман, 81; 1:1 – Диавара, 90+2.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Африка)