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  • Сарсания: «Спартак» – команда несбалансированная, группа атаки сильнее обороны и вратаря»

Сарсания: «Спартак» – команда несбалансированная, группа атаки сильнее обороны и вратаря»

8 октября 2016, 18:20
7

Бывший футбольный агент, экс-спортивный директор «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания считает, что «Спартак» обладает несбалансированным составом, который является пятым по силе в РФПЛ. Но даже при этом, по его словам, красно-белые имеют шансы на чемпионство, если сумеют компенсировать свои недочеты самоотдачей, организацией игры и функциональной подготовкой.

– Как реагируете на информационное цунами после матча «Зенит» – «Спартак», которое смело со своего поста главу судейства Валентина Иванова?

– Ошибки, безусловно, были. Самая обидная для «Спартака» – когда не дали желтую карточку Кришито за фол против Промеса. Но таких фолов, как и такого судейства в целом, у нас в лиге достаточно. И ни один матч другой команды не вызывает в обществе истерику. Такая же истерика в прошлом чемпионате была после игры «Ростова» и «Спартака». Теории заговоров возникают лишь после поражений красно-белых.

– Но играет самая популярная команда страны. Какое место по силе состава занимает в Премьер-лиге «Спартак»?

– «Спартак» – команда несбалансированная, это ключевая проблема. Группа атаки сильнее обороны и вратаря. По составу, с точки зрения его сбалансированности, «Спартак» – пятая команда лиги.

– Получается, перспективы на чемпионство сомнительны.

– Бывает, что недочеты компенсируются самоотдачей, удачей, организацией игры, функциональной подготовкой. Футбол непредсказуем, и, исходя из этого, у команды есть шансы на чемпионство.

– У Карреры нет российского помощника. Нужен такой человек?

– Конечно. Либо тренер, либо спортивный директор. С чего началась неудачная серия? На мой взгляд, Каррере не объяснили, что Хабаровск при Григоряне – очень агрессивный соперник, и, если стоит задача взять трофей, надо играть основным составом. А получилось, что поехали основой, но вышли полурезервом. Считаю, это и есть незнание российских реалий. СКА Григоряна сыграл в агрессивный футбол, чего красно-белые явно не ожидали. Получилось, и силы потратили на дальний перелет, и проиграли.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сарсания Константин
Комментарии (7)
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VVM1964
1475944704
НАДЕЮСЬ В МЕЖСЕЗОНЬЕ ЕЩЕ УСИЛИМСЯ , КАК ОБЕЩАЮТ .
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Алихан95
1475966576
это мы еще посмотрим 5-я или нет!
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BAIv
1476015108
всётаки много болел у спартака среди медиа братии, постоянно тему заговора мусолят, прав в этом сарсания
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