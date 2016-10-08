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    Фролов: «Кубани» тяжело конкурировать с «Динамо», взгляните на их очковый запас»

    Голкипер «Кубани» Евгений Фролов поделился мнением о результате матча 16-го тура ФНЛ с «Динамо» (0:1), подчеркнув, что игра была равной. Также по словам стража ворот, желто-зеленым тяжело конкурировать с безоговорочным лидером турнирной таблицы первенства, передает корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    – Не сказал бы, что нам чего-то особенного не хватило сегодня, обе команды были равными. Отсутствие Панченко и Бечирая? У нас тоже не было некольких исполнителей из основы.

    – Отставка Петреску сказалась на команде?

    – Если бы играли не с Динамо – лидером ФНЛ, – то было бы намного легче. А так с бело-голубыми тяжело конкурировать, посмотрите какой у них очковый запас

    – В пятницу говорили, что долги перед командой начали гасить. Это так?

    – Пока нам ничего не переводили, но сообщили, что финансовые средства на счет клуба поступили. Думаю, что на следующей неделе все обязательно погасят. Был разговор с руководством «Кубани», они пообещали, что очень скоро ситуация у нас нормализуется

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2016 17:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +87

      Polilux 8 октября 2016, 22:38

      Бейтесь как Динамо в каждом матче и Вам будет адекватный посыл !

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 8 октября 2016, 20:39

      главное победили

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      Рейтинг: +87

      Polilux > Sergej-74 8 октября 2016, 22:40

      Главное даже без Панчо и с Обольским в целом игра была !

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      Рейтинг: +2269

      dyema 8 октября 2016, 18:50

      Ну и причём тут запас, выходите и играйте _ на победу и у вас очков станет больше)))

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