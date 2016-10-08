Роналду: «Я рад, что вернулся в состав Португалии и забил четыре гола»

А если бы он один гол забил,и радовался,вы бы сказали,ой такой игрок,и такой слабой сборной не забил побольше,вас люди не поймешь,от ненависти плохо говорите о роналду,ничего скоро уйдет,другой найдется,будет пища для язвительных языков,браво,продолжайте а том же духе,вы похожи на девок больше...
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший автором четырех голов в матче отборочного этапа ЧМ-2018 против Андорры (6:0), заявил, что благодарен тренеру национальной команды за поддержку, а также, что очень рад вернуться в состав португальской сборной и забить.
«Мы знали, что против команды, играющий в 11 обороняющихся игроков, важно забить первый мяч. Мы отлично начали, смогли забить дважды за пять минут и игра стала значительно проще. После проигрыша Швейцарии должны были отдать на поле все силы. Я горжусь командой, которая играла очень хорошо. В концовке матча я получил небольшое повреждение, но спешу заверить, что ничего серьезного.
Хочу поблагодарить тренера за его слова. Всегда стараюсь делать все зависящее от меня для успеха сборной. Я рад, что вернулся в состав и забил четыре гола», – заявил Роналду.