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    Роналду: «Я рад, что вернулся в состав Португалии и забил четыре гола»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший автором четырех голов в матче отборочного этапа ЧМ-2018 против Андорры (6:0), заявил, что благодарен тренеру национальной команды за поддержку, а также, что очень рад вернуться в состав португальской сборной и забить.

    «Мы знали, что против команды, играющий в 11 обороняющихся игроков, важно забить первый мяч. Мы отлично начали, смогли забить дважды за пять минут и игра стала значительно проще. После проигрыша Швейцарии должны были отдать на поле все силы. Я горжусь командой, которая играла очень хорошо. В концовке матча я получил небольшое повреждение, но спешу заверить, что ничего серьезного.

    Хочу поблагодарить тренера за его слова. Всегда стараюсь делать все зависящее от меня для успеха сборной. Я рад, что вернулся в состав и забил четыре гола», – заявил Роналду.

    Источник: Record

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    08.10.2016 01:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +26

      World_football 8 октября 2016, 12:20

      А если бы он один гол забил,и радовался,вы бы сказали,ой такой игрок,и такой слабой сборной не забил побольше,вас люди не поймешь,от ненависти плохо говорите о роналду,ничего скоро уйдет,другой найдется,будет пища для язвительных языков,браво,продолжайте а том же духе,вы похожи на девок больше...

      0
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      Рейтинг: +91

      grigkh 8 октября 2016, 11:42

      молодец

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 октября 2016, 09:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мог бы и поберечь себя в матче с таким соперником, но кристинка не дура он лучше уйдет с поля с сильной командой где ему не дают забить...

      -4
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 8 октября 2016, 08:44

      на тренировке еще пятеру положи и давай интервью, против серьезных команд плачет только

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 8 октября 2016, 08:35

      забил за финал ЧЕ)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 8 октября 2016, 08:10

      Роналду слабых как всегда не обидит.

      3
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      Рейтинг: +30

      Texac777 8 октября 2016, 07:54

      Молодчина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 8 октября 2016, 07:41

      Почему все его так ненавидять? Ругают всегда... Когда забивает голы ругают,не забивает,опять ругают... Через год два он уйдет... А кто останется??? Чтобы ругали...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > dzhanavar 8 октября 2016, 16:01

      согласен вот этих называют не благодарные.они своем жизни так поступает.пуст хранит от таких

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 8 октября 2016, 07:23

      Покуражился над страной-карликом

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 октября 2016, 07:02

      Забил бы он сборной Франции и Германии четыре гола был бы героем, а в Андорре с население около 90 тыс человек нет сильных футболистов)))

      1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh > a-rakhmatov 8 октября 2016, 07:05

      я хотел тоже самое написать

      -3
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      Рейтинг: +143

      Essence > a-rakhmatov 8 октября 2016, 07:13

      ну мы же можем проебывать сборной с населением в 90 тыс.мы даже можем проебать слесарям,водителям,парикмахерам и тд ..

      2
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