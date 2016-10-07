«Терек» начал подготовку к матчу против «Анжи»

Футболисты грозненского «Терека» начали подготовку к матчу 10-го тура чемпионата России против «Анжи». Грозненцы тренировались в неполном составе – ряд игроков находятся в расположении национальных сборных.

«Перед выходными футболисты получили «домашнее задание», и насколько игроки его выполнили, показали не только полары (спортивные часы), но и первое занятие, где тренерский штаб подготовил тесты на скоростно-силовую работу», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.