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    «Терек» начал подготовку к матчу против «Анжи»

    Футболисты грозненского «Терека» начали подготовку к матчу 10-го тура чемпионата России против «Анжи». Грозненцы тренировались в неполном составе – ряд игроков находятся в расположении национальных сборных.

    «Перед выходными футболисты получили «домашнее задание», и насколько игроки его выполнили, показали не только полары (спортивные часы), но и первое занятие, где тренерский штаб подготовил тесты на скоростно-силовую работу», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    07.10.2016 23:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 9 октября 2016, 12:42

      Терек будет битсья до последного

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 8 октября 2016, 00:01

      хм

      0
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