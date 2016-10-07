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  • Черчесов: «Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавит»

Черчесов: «Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавит»

7 октября 2016, 21:42
19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал натурализованных футболистов на сбор, а также высказал мнение о защитнике ЦСКА Марио Фернандесе.

«Это мы их натурализовали или они сами захотели? Это их желание. У них есть российские паспорта. Тренируйтесь, играйте, вы такие же россияне, как и все. Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавит. Понятно, что выбор становится шире. Но насколько я знаю, у Фернандеса пока нет российского футбольного паспорта. Мы с ним недавно общались. Он прекрасно знает все, о чем мы говорили. У него нет никаких привилегий, хотя он футболист достойный и, как я называю, спортсменистый. Мы рады, что он решил поменять свой паспорт. Но все остальное – за ним», – заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Фернандес Марио Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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Rusik90
1475866762
Как раз Фернандес то нам и не помешал бы ..
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ТЕКСТИЛЬ
1475868295
полностью согласен молодец! не то что Слуцкий
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Iskandero
1475869064
Ну всё по делу, да)
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dyema
1475870698
Не тех натурализовываем))) ,надо было лет так 15 назад просчитать и привлечь типа Неймара, Бэйла, Кейла, Агуэро, Варди , ну и ещё пяток другой))) глядишь и был-бы толк, а так всё время опаздываем)))) печалька(
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Doktor Dik
1475871511
Посмотрим как он запоет когда его и его команду в официальных матчах поставят, мягко говоря, в неловкое положение. Он думает, что он умнее Слуцкого, Капелло, Адвоката, Хиддинга? Эти тренера рады бы были пополнит свою команду Марио Фернандесом, но у них не было такой возможности. Он сейчас так рассуждает, пока официальных матчей не было. Товарищеские матчи вообще не показатель. Как влетит с этой сборной на крупный счет или из группы не выйдет, - с него тоже три шкуры спустят и опять будет фрилансером.
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a-rakhmatov
1475901531
Вот если Жулиано был бы натурализован, стал бы достойным игроком сборной России))
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Фан666
1475902505
Натурализация блин! Да в шею всех иностранцев! За сборную должны русские играть!
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Фан666
1475902580
Ладно бы там если корни какие были или родственники типа жены, а то просто я Жоазиньо хочу в сборную!
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alboro
1475903571
что-то личное?
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woyser
1475931361
Зря он так. В ближайшее время на российской телеге далеко не уедешь, всё равно иномарки нужны.
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