Черчесов: «Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал натурализованных футболистов на сбор, а также высказал мнение о защитнике ЦСКА Марио Фернандесе.

«Это мы их натурализовали или они сами захотели? Это их желание. У них есть российские паспорта. Тренируйтесь, играйте, вы такие же россияне, как и все. Если кто-то поменял свой паспорт на наш, это никаких плюсов ему не добавит. Понятно, что выбор становится шире. Но насколько я знаю, у Фернандеса пока нет российского футбольного паспорта. Мы с ним недавно общались. Он прекрасно знает все, о чем мы говорили. У него нет никаких привилегий, хотя он футболист достойный и, как я называю, спортсменистый. Мы рады, что он решил поменять свой паспорт. Но все остальное – за ним», – заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».