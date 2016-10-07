Шунин: «Лучший вратарь России? Акинфеев всем все доказал»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин выразил мнение, что Игорь Акинфеев является лучшим вратарем в России.

– Кто сейчас лучший вратарь страны?

– Мне сложно судить об этом. У меня много друзей-футболистов. Не совсем корректно с моей стороны называть первого номера. Акинфеев всем все доказал. У каждого, конечно, свое видение ситуации. Но, мне кажется, сложно спорить с тем, что Игорь на протяжении долгих лет держит свой уровень, завоевал множество трофеев. Каждый новый тренер национальной команды доверяет место в воротах именно ему. Это о многом говорит.