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Шунин: «Лучший вратарь России? Акинфеев всем все доказал»

7 октября 2016, 13:17
17

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин выразил мнение, что Игорь Акинфеев является лучшим вратарем в России.

– Кто сейчас лучший вратарь страны?

– Мне сложно судить об этом. У меня много друзей-футболистов. Не совсем корректно с моей стороны называть первого номера. Акинфеев всем все доказал. У каждого, конечно, свое видение ситуации. Но, мне кажется, сложно спорить с тем, что Игорь на протяжении долгих лет держит свой уровень, завоевал множество трофеев. Каждый новый тренер национальной команды доверяет место в воротах именно ему. Это о многом говорит.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Акинфеев Игорь Шунин Антон
Комментарии (17)
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woyser
1475838549
Интересно, что он доказал то?
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Munez89
1475840206
Был период, когда Лодыгин был лучше, сейчас к сожалению он здулся.Беленов и Крицюк красавцы, но Акинфеев номер 1
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artem 81
1475840401
В Уфе норм. вратарь и Беленов красава.
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omnikolaev
1475840686
Это правда, он всем все доказал. Думали станет Яшиным, а превратился в Овчинникова и назад дороги нет...
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NEMETSRUS
1475841179
так оно и есть
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T 72
1475846128
Акинфеев и на Евро честно отыграл,чуть ли не единственный из всей команды
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a-rakhmatov
1475847117
Он уже не лучший....
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Freyk
1475847533
В Лиге чемпионов всем все доказал.
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Tri
1475851668
В матчах с Кореей и Ираном всем всё доказал)))
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Саняга.
1475862191
На безрыбье и рак рыба!!!!
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