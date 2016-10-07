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    Шунин: «Лучший вратарь России? Акинфеев всем все доказал»

    Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин выразил мнение, что Игорь Акинфеев является лучшим вратарем в России.

    – Кто сейчас лучший вратарь страны?

    – Мне сложно судить об этом. У меня много друзей-футболистов. Не совсем корректно с моей стороны называть первого номера. Акинфеев всем все доказал. У каждого, конечно, свое видение ситуации. Но, мне кажется, сложно спорить с тем, что Игорь на протяжении долгих лет держит свой уровень, завоевал множество трофеев. Каждый новый тренер национальной команды доверяет место в воротах именно ему. Это о многом говорит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2016 13:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 октября 2016, 14:41

      Ага, он лучший, ты - второй, ахахах!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 7 октября 2016, 21:13

      Шуня сейчас в форме ! Может и Акинфееву дать фору.

      -2
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      Рейтинг: +12

      Саняга. 7 октября 2016, 20:43

      На безрыбье и рак рыба!!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 7 октября 2016, 17:47

      В матчах с Кореей и Ираном всем всё доказал)))

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 7 октября 2016, 16:38

      В Лиге чемпионов всем все доказал.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 октября 2016, 16:31

      Он уже не лучший....

      -2
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 7 октября 2016, 16:16

      Да данный момент - Сослан Джанаев. Согласен: и в "Уфе" есть хороший вратарь. да и Беленов неплохо стоит. Ещё - в "Оренбурге". Акинфееву желаю скорейшего выздоровления.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Леонид К.. 7 октября 2016, 23:03

      Да ты сошел с ума, дружище. Какой нах.. Джанаев !? Он даже рядом не стоял с Игорем.

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 7 октября 2016, 16:15

      Акинфеев и на Евро честно отыграл,чуть ли не единственный из всей команды

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 7 октября 2016, 14:52

      так оно и есть

      0
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 7 октября 2016, 14:44

      Это правда, он всем все доказал. Думали станет Яшиным, а превратился в Овчинникова и назад дороги нет...

      1
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