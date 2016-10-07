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    Саввиди: «Новосельцева продали в «Зенит» за 8 миллионов рублей. Это смешно»

    Председатель совета директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди раскрыл подробности перехода защитника «Ростова» Ивана Новосельцева в «Зенит».

    «Наша помощь клубу в августе-сентябре была за пределами контракта, тем самым мы подтвердили наши намерения сотрудничать с «Ростовом». Они не готовы менять себя. Мне непонятно, почему Новосельцев, который стоит от четырех миллионов евро и выше, приносит клубу 8 миллионов рублей. Это смешно.

    Сегодня мы провели консультацию внутри группы и решили не мешать клубу заниматься своими делами. Зачем продолжать сотрудничество, если нам непонятны действия со стороны клуба? «Ростов» не настроен на какие-то кардинальные изменения, не готов менять себя. Но судиться, наверное, не будем», – подытожил Саввиди.

    Источник: ТАСС

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    07.10.2016 11:30
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +592

      spaike 8 октября 2016, 01:27

      Саввиди наверно не разбирается в валютах, для него что рубли, что евро одно и тоже

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 октября 2016, 16:34

      Значит продали за черный нал и рассчитались налом с игроками Ростова)))

      2
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 7 октября 2016, 16:12

      Саввиди однажды уже рулил в Ф К "Ростове" и ни чем хорошим это не кончилось. Если он уж так хорошо понимает футбол, почему ему не взять на буксир СКА. играющий во второй лиге?

      1
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      Рейтинг: +30

      vbrezhneff > Леонид К.. 8 октября 2016, 17:27

      Он и СКА почти уничтожил.....

      0
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 7 октября 2016, 15:20

      Есть такое слово - "откат". Оно многое объясняет...

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 октября 2016, 14:13

      8 лямов деревянных- это для налоговой. Зачем прикидываться не понятливой овцой.

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 октября 2016, 14:05

      А смысл показывать настоящую сумму,если счета арестованы.С этих денег( неофициальных) парням хоть зарплату выплатят.А что в стране с финансами дурдом,так это не к Бердыеву. Клуб играет в ЛЧ,могла бы и центральная власть денег дать,всё таки защищают честь страны.Тем более,это наши деньги,которые ушли в центр в виде налогов.

      3
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 7 октября 2016, 14:04

      К зинке в последнее время очень много вопросов,стадион,судейство,теперь оказывается ещё и игроков сборной покупают за бесценок,что это за херня?

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 октября 2016, 13:45

      Ростов конечно в плане управления ещё те ребята мутные, но не думаю что за Новосёла они взяли какие-то жалкие 110к евро, когда он только оценивается в 40 раз сумму большую, уже не говоря о том, что это не рыночная цена за игрока с русским паспортом. По мне так Саввиди просто обижен и несёт всякую херню. Да и тем более откуда ему знать о внутренних делах Ростова, если он не президент, а всего навсего бывший спонсор?

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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 7 октября 2016, 12:48

      8 миллионов рублей ... ахх-хааа-хааа ну да ну да, это дело скорее налоговой чем Саввиди.
      Он бы еще сказал что впервые слышит, что у игроков в РПЛ по два контракта, один официальный зарегистрированный в РФС, а второй не афишируемый нигде.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 7 октября 2016, 12:07

      Кому смешно, а кому и печалька

      -1
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