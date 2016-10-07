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    Отбор ЧМ-2018. Аргентина без Месси теряет очки, Бразилия, Уругвай и Эквадор громят соперников

    Состоялись очередные матчи отбора чемпионата мира-2018 в Южной Америке. Бразилия, Эквадор и Уругвай добыли разгромные победы, в то время как сборная Аргентины без Лионеля Месси не смогла обыграть команду Перу. Отметим, что лидером отбора остаются уругвайцы.

    Отбор ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 8-й тур

    Эквадор – Чили – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Валенсия, 19; 2:0 – Рамирес, 23; 3:0 – Кайседо, 46.

    Уругвай – Венесуэла – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лодейро, 29; 2:0 – Кавани, 46; 3:0 – Кавани, 79.

    Парагвай – Колумбия 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кардона, 90+1.

    Бразилия – Боливия – 5:0 (4:0)

    Голы: 1:0 Неймар, 11; 2:0 – Коутиньо, 26; 3:0 – Луис, 39; 4:0 – Жезус, 44; 5:0 – Фирмино, 75.

    Перу Аргентина – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мори, 15; 1:1 – Герреро, 58; 1:2 – Игуаин, 77; 2:2 – Куэве (пен.), 84.

    Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2016 07:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 7 октября 2016, 10:37

      Бразилия хорошо себя чувствует

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 7 октября 2016, 07:50

      +

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 7 октября 2016, 07:23

      Неужели без Месси так тяжело? ведь есть очень хорошие игроки.

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