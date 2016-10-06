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    Петраков: «Игроки «Томи» не бойкотировали тренировку. Просто я дал некоторым футболистам отдохнуть»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков опроверг информацию о том, что футболисты его команды не вышли на сегодняшнюю тренировку, протестуя против 4-месячной задержки зарплаты.

    «Сегодня у команды была тренировка. Футболисты ее не бойкотировали. Просто некоторым игрокам, кто больше играл, я дал отдохнуть. Остальные принимали участие в занятии. Что касается задолженностей по зарплате, то они есть, у кого-то за три у кого-то за четыре месяца. Завтра у нас состоится встреча с руководством», — сказал Петраков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2016 16:43
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