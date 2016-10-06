Акинфеев приступит к тренировкам на следующей неделе, Помазун пропустит три месяца

Вратари ЦСКА Игорь Акинфеев и Илья Помазун прошли медицинское обследование в Германии

Акинфееву предписано консервативное лечение с повторным обследованием в декабре. Врачи команды рассчитывают, что на следующей неделе капитан армейцев приступит к тренировкам.

Помазун, у которого выявлено повреждение задней крестообразной связки левого колена, сегодня будет прооперирован. Примерный срок восстановления — три месяца.

Алан Дзагоев и Александр Головин, также получившие повреждения, занимаются по индивидуальному плану.