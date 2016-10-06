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    Газзаев получил должность в Госдуме

    Известный футбольный специалист Валерий Газзаев выбран заместителем главы комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи. 6 октября такое заявление сделал глава организации Михаил Дегтярев.

    «В комитет пока входят 15 депутатов. Но будут еще люди приходить, так как многие не знали, что мы туризм выделили в отдельное направление. Первым заместителем главы комитета Дума утвердила Вячеслава Фетисова, заместителями – Валерия Газзаева и Сергея Кривоносова», – заявил он.

    Напомним, что недавно Газзаев баллотировался на должность главы РФС.

    Источник: ТАСС

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    06.10.2016 11:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 6 октября 2016, 20:37

      Откупился мутко...

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 6 октября 2016, 12:50

      вот пускай пес кнопки нажимает..меньше вреда..

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Виталич 6 октября 2016, 15:30

      наоборот...там можно продвинуть свои алчные идеи..угробить футбол легче оттуда..

      0
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      Рейтинг: +11

      HappyDrummer 6 октября 2016, 12:35

      Пес нашел свой дом

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 6 октября 2016, 12:31

      ну хоть куда-то пристроился

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 6 октября 2016, 12:18

      Газзаеву тренировать надо.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > marslond 6 октября 2016, 15:31

      на такие бабки он не согласен никак..

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      Рейтинг: +8122

      nik55 6 октября 2016, 11:49

      детей надо тренировать а не штаны просиживать

      4
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      Рейтинг: +767

      товрос > nik55 6 октября 2016, 12:44

      какие дети?за то что он будет штаны протирать получать будет.........евро.ты думаешь он сильно обиделся что он не стал вместо Мудко?

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