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    Карасев: «Главный арбитр получает 78 тысяч. Каждый год обещают повышение»

    Судья Сергей Карасев рассказал о своей работе и том, как оплачивается труд арбитров.

    «Хотел бы поработать в каком-нибудь европейском чемпионате. Мне ближе Германия. Самый напряженный поединок для судей из РФПЛ? Это дерби «Спартак» – ЦСКА. Это сейчас для арбитра самый серьезный матч.

    Денег мне не предлагали, никто не давил. Это просто нереально, особенно в наше время. Мы столько лет шли к премьер-лиге, я шел 13 лет, чтобы все потерять в одночасье? Нет! Есть недовольство мною, потому что я не принимаю стандартных решений. Могу на 93-й минуте легко поставить пенальти, если увижу. Я никогда не закрою глаза. Правда превыше всего, я за справедливость. Если есть – это будет с моей стороны, и я ничего выдумывать не собираюсь.

    Мы получаем зарплату после налогов – 78 тысяч получает главный арбитр, это сумма еще с 2003 года. Каждый год обещают, что будет повышение, но такого пока не произошло. Надеемся, что это случится. Гонорары УЕФА – хорошие, достойные деньги. Это больше, чем я получаю в России», – сказал Карасев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2016 00:00
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 октября 2016, 00:50

      Где было справедливость Карасёва в матче Терек - Ростов в позапрошлом чемпе, после которого Карася отстранили на пару месяцев хотя могли и пожизненно.

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 6 октября 2016, 18:44

      Сколько же тогда Иванову дали, чтоб хапанул и отвалил? Иностранцев приглашать надо, наши на бабки падкие.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 6 октября 2016, 16:35

      "Хапок на результат"- может многократно увеличить шансы на "Сиюминутный денежный успех" !

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 6 октября 2016, 16:28

      78000-?! Да каждый из них ждёт своего часа , как манны небесной... Впрочем,в нашей стране, судья футбольный в своих восоких помыслах, мало чем отличается от одностатусного лица вершащего правосудие(я)...

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      Рейтинг: +76

      takca 6 октября 2016, 14:45

      Карась не вьезжает что в Германии с его знанием футбола он бы еще доплачивал а не получал гонорары и кстати пора налоговой проверить всех арбитров на уплату всех налогов.

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 6 октября 2016, 13:56

      78 тысяч чего?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > hjvfybcn 7 октября 2016, 00:51

      Рублей за матч.

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 6 октября 2016, 13:24

      И за такие деньги на них выливают помои ведрами,судьёй всегда кто-то недоволен !

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 6 октября 2016, 12:46

      за матч.за 2 часа работы...охренеть

      3
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      Рейтинг: +8122

      nik55 6 октября 2016, 11:56

      мало-идете дворниками работать

      1
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      Рейтинг: +350

      zadira56 6 октября 2016, 11:06

      И + за результат)

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