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    Семин: «Из молодежной команды привлекаем восемь ребят»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как команда будет готовиться к матчу десятого тура РФПЛ против «Амкара» во время перерыва на игры сборных.

    «В период текущего тренировочного цикла, пока в расположении команды отсутствуют сборники, особое внимание уделим молодежи. Из молодежной команды привлекаем восемь ребят.

    Для них открывается возможность набраться опыта, и, конечно, есть шанс проявить себя. В перспективе это пополнение основного состава. Лучших представителей молодежки, допустим, двоих–троих, вызовем на первый сбор в январе. Считаю, есть достойные примеры перед глазами: из числа тех, кто в основе, но не старше 20, хорошее впечатление оставляют Баринов и Лапшов.

    Перерыв в чемпионате – возможность лучше узнать игроков. Девятого октября проведем контрольный матч с «Уфой». Для игроков, которые не имеют постоянной практики, это тоже хорошая возможность себя проявить», – сказал Семин.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.10.2016 20:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 6 октября 2016, 07:18

      Ну и правильно.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 октября 2016, 06:10

      давно пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 октября 2016, 05:48

      О. Чё-то все хотят на Уфе опробовать молодые кадры. Вон у Зенита после контрольного матча с Уфой у Кокоры пошли сдвиги. Может и у Локо кто проснётся. А Фатайи им точно забьёт. Ему тоже нужна практика.

      -1
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      Рейтинг: +10

      er234wed 6 октября 2016, 00:32

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала боле чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — htp:/2qu.ru/leviron

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 5 октября 2016, 21:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Семин: «Из молодежной команды привлекаем восемь ребят. Конечно, после этого и меня привлекут.»

      -4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 октября 2016, 21:30

      Отличный директор спортивно-юношеской школы "Паровозик"...

      -3
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 5 октября 2016, 20:56

      кто бы не говорил, но Сёмин хороший тренер и я его уважаю

      3
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      Рейтинг: +8

      ppv666 > spartak_88 5 октября 2016, 23:20

      он изживался как тренер

      -2
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ppv666 8 октября 2016, 15:18

      Ахахахахахах!

      0
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