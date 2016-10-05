Агент Мовсисяна: «Спартак» неплохо идет в РФПЛ и без Юры. Наши услуги могут и не понадобиться»

Агент нападающего «Спартака» Юры Мовсиясна Патрик Маккейб поделился размышлениями о дальнейшем развитии карьеры своего клиента. Напомним, сейчас Мовсисян выступает в аренде в «Реал Солт-Лейк».

«Я думаю, на данный момент лучшим для нас выходом будет просто подождать, что будет дальше. Мы понимаем, что «Спартак» сейчас неплохо идет в чемпионате России, очевидно, что у них все получается и без Юры. Мы также понимаем, что при таком раскладе им могут не понадобиться наши услуги.

Если быть честными, в данный момент мы понятия не имеем, что делать дальше. Нам нужно сначала провести переговоры с «Реалом Солт-Лейк» и со «Спартаком». Последние наши переговоры с московским клубом были достаточно давно, поэтому мы давно уже не знаем об их намерениях», – сказал Маккейб.