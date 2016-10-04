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Коман может вернуться в «Ювентус» по окончании сезона

4 октября 2016, 16:49
1

Полузащитник «Ювентуса» Кингсли Коман, выступающий на правах аренды в «Баварии», может вернуться в стан итальянского клуба по окончании сезона.

Французский вингер был арендован немцами на два года за 7 миллионов евро. Сумма выкупа прав на футболиста обозначена в размере 21 миллиона евро. Инициатором сделки был Хосеп Гвардиола, но после назначения на пост рулевого «Баварии» Карло Анчелотти, 20-летний игрок не отмечался результативными действиями.

Именно поэтому немцы планируют вернуть футболиста обратно в «Ювентус».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Ювентус Бавария Коман Кингсли Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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iron_Savior
1475610941
пепка его к себе в мс заберет
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