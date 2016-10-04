Коман может вернуться в «Ювентус» по окончании сезона

Полузащитник «Ювентуса» Кингсли Коман, выступающий на правах аренды в «Баварии», может вернуться в стан итальянского клуба по окончании сезона.

Французский вингер был арендован немцами на два года за 7 миллионов евро. Сумма выкупа прав на футболиста обозначена в размере 21 миллиона евро. Инициатором сделки был Хосеп Гвардиола, но после назначения на пост рулевого «Баварии» Карло Анчелотти, 20-летний игрок не отмечался результативными действиями.

Именно поэтому немцы планируют вернуть футболиста обратно в «Ювентус».